FOX 09:15 bis 10:00 Krimiserie Hawaii Five-0 Piraten USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Partyboot mit amerikanischen Jugendlichen an Bord wird überfallen. Von der Küstenwache alarmiert, finden Steve und sein Team das Boot verwaist vor - der Kapitän und ein tongaischer Pirat liegen erschossen an Deck. Nachdem sich herausstellt, dass der Pirat bereits 24 Stunden vor dem Überfall erschossen wurde, keimt in Steve der Verdacht, dass die Täter wahrscheinlich keine Piraten waren. Kurz darauf gehen bei den Eltern der entführen Kids Lösegeldforderungen ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Vanessa Lachey (Susan) Nick Lachey (Tyler) Branscombe Richmond (Saloni) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Brad Turner Drehbuch: Joe Halpin Kamera: James L. Carter Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 12