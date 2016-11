ARTE 01:55 bis 03:40 Thriller The Loneliest Planet USA, D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Alex und Nica sind jung, verliebt und abenteuerlustig. Im Sommer vor der Hochzeit machen sie eine Wandertour in den Bergen Georgiens und engagieren vor Ort einen einheimischen Führer, Dato, der sie durch die atemberaubende Wildnis des Kaukasus begleitet. Die Stimmung ist entspannt, man vertreibt sich die Zeit mit Anekdoten und Spielen, während die überwältigend offene und zugleich beunruhigend verschlossene Landschaft durchwandert wird. Die drei treffen auf eine Gruppe bewaffneter Männer. Dato scheint die Lage im Griff zu haben, doch plötzlich schlägt die Stimmung um, eine Waffe wird auf Alex gerichtet, der sich schützend vor Nica gestellt hat. Und dann passiert es. Es dauert nur Sekunden, es ist nur eine kleine Geste, ein Reflex, den Alex sofort wieder zurücknimmt, zurücknehmen will, aber nichts mehr kann sie ungeschehen machen. Und sie verändert alles zwischen Nica und Alex. Das Vertrauen zueinander, die gemeinsame Sicherheit ist dahin. Die Wanderung wird fortgesetzt, mit Dato, dem Führer, der Zeuge ihrer plötzlichen Entfremdung wird. "The Loneliest Planet" ist eine Liebesgeschichte. Eine Geschichte von unabsichtlichem wie auch bewusstem Verrat, von Männlichkeit, Versagen und von der Vieldeutigkeit der Vergebung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hani Furstenberg (Nica) Gael García Bernal (Alex) Bidzina Gujabidze (Dato) Tali Pitakhelauri (Guesthouse Mom) Tako Pitakhelauri (Guesthouse Girl) Ani Kushashvili (Guesthouse Girl) Kati Jamarjashvili (Guesthouse Girl) Originaltitel: The Loneliest Planet Regie: Julia Loktev Drehbuch: Julia Loktev, Tom Bissell, Mikhail Lermontov Kamera: Inti Briones Musik: Richard Skelton Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 387 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 172 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 117 Min. The Loneliest Planet

Thriller

ARTE 01:55 bis 03:40

Seit 92 Min.