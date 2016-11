ARTE 11:50 bis 12:35 Dokumentation Amerikas Westküste Oregon D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der zweite Teil stellt den eher unbekannten Bundesstaat Oregon vor. "Sandboarden" ist ein neuer Trendsport entlang der Dünen der weiten Strände Oregons. Der Tsunami-Forscher Tom Horning erzählt alles über die Tsunami-Gefahren entlang der Westküste. In der Metropole Portland besucht das Team den Outdoor-Spezialisten Columbia Sportswear. Mit dem Pilzjäger Kouy Loch geht es in der Nähe des berühmten Crater Lake auf die Suche nach dem teuersten Speisepilz der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Amerikas Westküste

