Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Phineas und Ferbenstein / Das Wüstenkunstwerk USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Großeltern aus England sind zu Besuch. Sie erzählen eine Geschichte aus alten Tagen, in der ein Vorfahr, Victor von Phineasstein, zusammen mit seinem Assistenten, Ferbgor, ein Monster zum Leben erweckt haben. Außerdem erfahren die Jungs auch etwas ü ber den Vorfahren von Dr. Doofenschmirtz, der eine Jekyll und Mr. Hyde Versandlung durchmacht... Phineas und Ferb besuchen mit ihrer Familie eine Kunstausstellung. Dort verhelfen sie auf ihre ganz eigene Art einem jungen Künstler zu viel Aufmerksamkeit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Zac Moncrief, Dan Povenmire Drehbuch: Jon Colton Barry, Mike Diederich, Antoine Guilbaud, Aliki Theofilopoulos, Jeff "Swampy" Marsh, Dan P Musik: Danny Jacob