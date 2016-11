Disney XD 18:05 bis 18:25 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Das Schuh-Monster USA 2012 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Als Boomer und Brady aufwachen, stellen sie fest, dass Bradys neue Turnschuhe in Stücke gerissen wurden. Boomer behauptet, dass 'Mr. Boogey', ein Monster, das nur er gesehen hat, zurückgekehrt ist und die Schuhe zerstört hat. Brady beschuldigt Boomer. Aber Boomer bleibt bei seiner Behauptung, es sei das Monster gewesen. Im Schloss glaubt man inzwischen, dass Boomer den Verstand verloren hat. Mason gesteht Boomer, dass es das Monster wirklich gibt. Gemeinsam gehen sie in den Dschungel, um das Monster zu fangen und zu beweisen, das Boomer nicht verrückt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mitchel Musso (Brady) Larramie"Doc" Shaw (Boomer) Kelsey Chow (Mikayla) Geno Segers (Mason) Ryan Ochoa (Lanny) Originaltitel: Pair of Kings Regie: Adam Weissman Drehbuch: Dan Cross, David Hoge Kamera: John Simmons Altersempfehlung: ab 6