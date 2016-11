Disney XD 12:15 bis 12:40 Trickserie Atomic Time - Der Held an meiner Hand Joey und Captain Atomic CDN 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Joey muss nachsitzen und wird dabei von seiner knallharten Lehrerin Miss Erlenmeyer beaufsichtigt. (b) Atomic Puppet steckt in einem Gurkenglas fest. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Atomic Puppet

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 270 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 13:00

Seit 54 Min. Amerikas Westküste

Dokumentation

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 34 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 29 Min.