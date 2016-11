National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:20 Dokumentation Geheimnisse der Tierwelt Versteckte Welten GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Dichte Wälder, entlegene Bergregionen und zerklüftetes Gelände - das sind die wilden Gebiete unseres Planeten. Das Leben hier ist hart - und es mit der Kamera einzufangen ist auch nicht leicht. Es hat Jahrzehnte gedauert, die wenigen Bewohner dieser Gegenden zu finden und ihnen näher zu kommen. Einige der engagiertesten Naturforscher und Filmemacher haben dafür ihr Leben riskiert und beeindruckende Aufnahmen gemacht. Die Bilder zeigen die Schönheit und die Brutalität des Lebens in der Wildnis: von jagenden Schneeleoparden über das Sozialleben von Makaken bis hin zur komplexen Welt der Waldinsekten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of the Wild