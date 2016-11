National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:20 Dokumentation Wilde Welt der Tiere Sumpfgebiete CZ 2016 2016-11-16 05:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Feuchtgebiete zählen zu den biologisch abwechslungsreichsten Ökosystemen der Erde. Seien es Sümpfe, Moore, Mangroven oder Lagunen - wassergesättigte Lebensräume gibt es überall auf der Welt und in unterschiedlichen Formen. Im ständigen Wechsel von Trockenheit und Regenzeit wandeln ihre Bewohner zwischen Hungersnot und Festgelage. Heute werden Sumpfgebiete zusätzlich von der Ausbreitung der Menschheit bedroht. Diese Episode zeigt, wie sich Wasservögel, Frösche, Schnappschildkröten, Leistenkrokodile oder Winkerkrabben den Umweltbedingungen anpassen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World of the Wild