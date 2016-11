National Geographic Wildlife 15:15 bis 15:35 Dokumentation Wild Menu: Was Tiere essen Delikatessen USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Tiere sind Gourmets. Doch ihre Delikatessen schmecken dem Menschen nicht zwangsläufig. So sind Kadaver, Insekten und Würmer für manche Kreaturen ein absoluter Hochgenuss, während man nur die wenigsten Menschen dafür begeistern kann. Welche besonderen Gaumenfreuden es im Tierreich sonst noch gibt und wie unterschiedlich die Präferenzen von Spezies zu Spezies sind, erklärt "Wild Menu: Was Tiere essen" in dieser Episode. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Menu

Jetzt im TV Duell der Degen

Abenteuerfilm

ARTE 13:45 bis 15:50

Seit 100 Min. Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:15

Seit 85 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 14:50 bis 15:50

Seit 35 Min. Märkte

Dokumentation

3sat 14:50 bis 15:35

Seit 35 Min.