National Geographic Wildlife 11:55 bis 12:40 Dokumentation Alison Eastwood - Die Anwältin der Tiere Bären-Zoo-Protest USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Unsere Tierschützer reisen nach Wynnewood, Oklahoma. Dort treffen sie Joe Schreibvogel, besser bekannt als "Joe Exotic". Der betreibt ein großes Tierheim mit einer beeindruckenden Population von Großkatzen. In letzter Zeit ist Joe in Verruf geraten, weil er die Katzenjungen ihren Müttern wegnahm und die Besucher mit den Kleinen spielen ließ. Tierschützer prangern darüber hinaus sein übertrieben weitreichendes oft sogar bizarres Zuchtprogramm an. Donald und Alison hoffen, dass sie ihn davon überzeugen können, wenigstens die gröbsten Mängel in seinem Tierpark zu beheben. Danach besuchen die beiden das Cherokee Reservat in North Carolina, um sich ein eigenes Bild von dem dortigen "Bärenzoo" zu machen. Viele Tierschützer haben schon ihre Missbilligung darüber ausgedrückt, unter welchen Bedingungen die Bären dort gehalten werden. Einige von ihnen gingen in ihrem Protest soweit, neben dem Zoo Infotafeln aufzustellen, um die Touristen vom Besuch abzuhalten. Einer der bekanntesten Kritiker ist Bob Barker, der lange die Show "Der Preis ist heiß" moderiert hat. Bob wollte den Tieren helfen und hat versucht, den Bärenzoo der Cherokee zu besuchen. Doch die Eigentümer haben ihn mit der Begründung weggeschickt, er sei auf ihrem Anwesen nicht willkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Intervention

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 268 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 13:00

Seit 52 Min. Amerikas Westküste

Dokumentation

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 32 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 27 Min.