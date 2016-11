National Geographic 00:20 bis 01:05 Dokumentation Airport Security: Colombia Nationale Sicherheit ARG 2014 2016-11-15 05:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Am El Dorado-Airport entpuppen sich ein paar sexy High-Heels als Versteck für harte Drogen. Das Brisante: Der Passagier, der die Schuhe in seinem Gepäck hatte, weiß nicht, dass er als Kurier missbraucht wurde. Jetzt hängt alles davon ab, ob er seine Unschuld glaubhaft beweisen kann - ansonsten droht ihm eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Doch die Beamten haben es nicht nur mit Rauschgiftdelikten zu tun. Diesmal sind sie außerdem einer Person auf der Spur, die mit gefälschten Papieren reist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Airport Security: Colombia