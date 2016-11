National Geographic 18:20 bis 19:15 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Crash-Inferno CDN 2004 2016-12-05 22:40 Stereo 16:9 Merken Wie ein verwundeter Vogel hing die Propellermaschine ASA Flight 529 in der Luft, bevor sie mittels einer Bruchlandung zu Boden ging und dort Feuer fing. Was war geschehen? Kurz nach dem Start hören die beiden Piloten und die 26 Passagiere an Bord einen lauten Knall. Am linken Flügel war der Propeller abgebrochen. Wenige Minuten später setzen die Piloten zur Bruchlandung an. Crew und Passagiere überleben den Crash, doch dann bricht an Bord Feuer aus. Viele Menschen kommen in den Flammen ums Leben. Untersuchungen ergeben später, dass Rost die Ursache für den Abbruch des Propellers war... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation