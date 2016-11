13th Street 03:15 bis 04:00 Krimiserie Navy CIS Inkognito USA 2015 Stereo 16:9 Merken Gibbs (Mark Harmon) wird von einem Marine telefonisch über ein mögliches Verbrechen informiert. Kurz darauf wird der Soldat in Quantico tot aufgefunden. Er wurde ermordet. McGee (Sean Murray) und Bishop (Emily Wickersham) geben sich bei den Ermittlungen als Ehepaar aus und ziehen in die Nähe des tatverdächtigen Captain Dean Hudson (Bart Johnson) und dessen Frau Lauren (Stephanie Koenig). Bei dieser Undercover-Aktion gerät Bishop in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Frank Cardea, George Schenck Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16

