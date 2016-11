13th Street 17:50 bis 18:40 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Raser USA 2007 Stereo 16:9 Merken Ein Auto rast in ein voll besetztes Straßencafe und tötet dabei einen Menschen. Don (Rob Morrow) und Charlie (David Krumholtz) stellen bei ihren Ermittlungen fest, dass auf der Straße vor dem Cafe oft illegale Straßenrennen ausgetragen werden. Don verdächtig Kyle Clippard (Michael Welch) als Fahrer des Wagens. Doch der wurde in Krankenhaus eingeliefert und liegt derzeit im Koma. Der behandelnde Arzt diagnostiziert, dass Kyle schwere Kopfverletzungen hat, die auf Fußtritte zurückzuführen sind. Wurde Kyle an der Unfallstelle verletzt oder hatte er die Verletzung bereits vor dem Crash? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Michael Welch (Kyle Clippard) Timothy Landfield (Tom Clippard) Originaltitel: Numb3rs Regie: Fred Keller Drehbuch: Cheryl Heuton, Nicolas Falacci Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser