National Geographic People 22:25 bis 23:10 Dokumentation Reisefieber Neuseeland AUS 2011 2016-11-15 03:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Morgans Reise beginnt in Christchurch, wo er sich ein Wohnmobil mietet um die Südinsel zu erkunden. Er stürzt sich mit einem Kajak in eiskaltes Gewässer, tourt mit einem Geländewagen durch unwegsames Terrain um die Drehorte der Herr der Ringe Filme zu Besuchen und setzt sich schließlich mit der Kultur der Maori auseinander. Das wichtigste aber, er genießt die spektakuläre Landschaft der Südinsel Neuseelands. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Travel Bug Altersempfehlung: ab 12