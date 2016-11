National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation Living Free With Kimi Werner SIN 2016 2016-11-15 00:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Kimi Werner reist in eine einsame Bergregion im Norden Malaysias. Hier verbringt sie einige Zeit bei Ladia Kuta und seiner Familie, die hier ebenso abgeschieden wie glücklich lebt. Während ihres Aufenthaltes trotzt Kimi nicht nur den tropischen Wetterbedingungen vor Ort, sondern übt sich auch in nachhaltiger Landwirtschaft, der Kunst des Fischens sowie der sonstigen Nahrungsbeschaffung ohne Supermarkt. Zu der jungen Familie, die sich hier oben ein ursprüngliches Paradies abseits der ausgetretenen Pfade geschaffen hat, baut sie zudem eine Beziehung auf, die sie tief berührt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Living Free With Kimi Werner