National Geographic People 06:00 bis 06:45 Dokumentation An Bord des Mega-Traumschiffs Rock'n'Roll auf hoher See SA 2008 2016-11-15 10:40 Stereo 16:9 Merken Die italienische Kultband Nomadi hat ein Konzert auf der "Costa Serena" angekündigt. Somit haben die Sicherheitsleute alle Hände voll zu tun. Ganz besonders müssen sie sich um lästige Paparazzi kümmern, die unbedingt Fotos der Musiker machen wollen. Auch Fans und zahlreiche prominente Gäste machen der Crew das Leben schwer. Währenddessen sind vor allem die deutschen Passagiere auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cruise Ship Diaries

