Kinowelt 23:20 bis 01:05 Horrorfilm Thr3e PL, USA, GB 2006 Nach Ted Dekker Seit Monaten wird eine Großstadt von dem psychopathischen "Riddle Killer" in Schrecken versetzt: Er stellt den Opfern Rätselaufgaben, die sie binnen weniger Minuten knacken müssen, sonst drohen tödliche Konsequenzen. Das erfährt auch die Polizistin Jennifer Peters, die sich der Verfolgung von Serientätern verschrieben hat und selber zum Opfer wird: Weil sie das Rätsel des Killers nicht rechtzeitig löst, muss sie mit ansehen, wie ihr eigener Bruder von einer Bombe zerrissen wird. Doch dann passiert etwas Unerwartetes: Dem Theologiestudenten Kevin Parson gelingt es, der Falle des "Riddle Killers" zu entkommen. Aber der Psychopath gibt nicht so schnell auf und beginnt ein Katz und Maus Spielchen, das für Kevin eine unlösbare Aufgabe enthält: Kevin soll ein Geheimnis beichten, das er eigentlich um keinen Preis einem anderen Menschen mitteilen kann. Schauspieler: Marc Blucas (Kevin Parson) Justine Waddell (Jennifer Peters) Laura Jordan (Samantha) Max Ryan (Milton) Bill Moseley (Slater) Sherman Augustus (Detective) Priscilla Barnes (Belinda Parson) Originaltitel: Thr3e Regie: Robby Henson Drehbuch: Alan B. McElroy Kamera: Sebastian Milaszewski Musik: David Bergeaud Altersempfehlung: ab 16