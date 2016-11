Kinowelt 20:15 bis 21:50 Drama Battle for Haditha GB 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Al-Haditha, Irak, eine Ansiedlung ca. 250 km nordwestlich von Baghdad. Seit dem Fall von Saddam Hussein 2003 ist die Stadt zum Zentrum gewalttätiger Auseinandersetzungen mit lokalen Rebellengruppen geworden. Doch als am 19. November 2005 ein Lance Corporal bei einem Bombenanschlag auf einen Militärkonvoy der U.S. Streitkräfte getötet wird, eskaliert die Situation. Während einer brutalen Vergeltungsaktion töten aufgebrachte U.S. Marines 24 irakische Zivilisten, darunter zahlreiche Frauen und Kinder. Nick Broomfield greift in wütenden, schonungslosen Bildern die Vorfälle von Haditha auf, die im Nachhinein von der Menschenrechtsgruppe "Human Rights Watch" als das schlimmste Kriegsverbrechen im Irak eingestuft wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elliot Ruiz (Ramirez) Falah Flayeh (Ahmad) Yasmine Hanani (Hiba) Matthew Knoll (Matthews) Eric Mehalacopoulos (Ross) Nathan De La Cruz (Marcus) Andrew McLaren (Sampson) Originaltitel: Battle for Haditha Regie: Nick Broomfield Drehbuch: Nick Broomfield, Marc Hoeferlin, Anna Telford Kamera: Mark Wolf Musik: Nick Laird-Clowes Altersempfehlung: ab 16