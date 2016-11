gotv 13:00 bis 21:00 Magazin at home Merken "Neben den neuesten Musikclips findest du hier Infos zu aktuellen Events, laufenden Gewinnspielen und coolen Aktionen auf gotv!" In Google-Kalender eintragen Originaltitel: at home

Jetzt im TV Duell der Degen

Abenteuerfilm

ARTE 13:45 bis 15:50

Seit 99 Min. Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:15

Seit 84 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 14:50 bis 15:50

Seit 34 Min. Märkte

Dokumentation

3sat 14:50 bis 15:35

Seit 34 Min.