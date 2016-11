France 3 22:40 bis 00:20 Sonstiges Le vieux fusil F, D 1975 Stereo 16:9 Merken 1944. Les troupes allemandes se replient devant l'avancée des Alliés. A Montauban, deux chirurgiens, Julien Dandieu et son ami François, travaillent dans l'urgence et parfois sous la menace. Inquiet, et menacé par la milice, qui voit d'un très mauvais oeil les soins qu'il prodigue à des résistants, Dandieu décide de mettre à l'abri sa fille, Florence, une adolescente, et sa femme Clara, qu'il a épousée en secondes noces, dans le château familial, une formidable bâtisse médiévale surplombant un village. Lorsqu'il retourne près des siens, c'est pour découvrir le massacre de la population et, dans le château où séjournent encore les SS, les cadavres de celles qu'il aimait... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romy Schneider (Clara Dandieu) Philippe Noiret (Julien Dandieu) Jean Bouise (François) Madeleine Ozeray (Madame Dandieu mère) Joachim Hansen (L'officier SS) Robert Hoffmann (Le lieutenant) Karl Michaël Vogler (Docteur Müller) Originaltitel: Le vieux fusil Regie: Robert Enrico Drehbuch: Pascal Jardin, Robert Enrico, Claude Veillot Musik: François de Roubaix Altersempfehlung: ab 18