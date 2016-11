France 3 14:00 bis 16:10 Komödie L'arnaque USA 1973 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Chicago, au début des années 30. Johnny Hooker et Luther Coleman, deux petits loubards, réussissent à voler une importante somme d'argent à un certain Mottola. Ils apprennent alors que celui-ci travaille pour Lonneghan, un des plus gros caïds de la ville. Le soir même, en guise de représailles, Lonneghan fait assassiner Luther. Traqué par les hommes de main du gangster, Johnny se réfugie chez Henry Gondorff, un vieux spécialiste de l'arnaque. Ensemble, ils décident de venger Luther et montent un plan aussi audacieux qu'ingénieux, destiné à ruiner le parrain. Tandis que Gondorff se fait passer pour le directeur d'une agence de courses, Johnny, lui, adopte le profil de l'employé félon... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Newman (Henry Gondorff) Robert Redford (Johnny Hooker) Robert Shaw (Doyle Lonnegan) Charles Durning (Lt. Wm. Snyder) Ray Walston (J.J. Singleton) Eileen Brennan (Billie) Harold Gould (Kid Twist) Originaltitel: The Sting Regie: George Roy Hill Drehbuch: David S. Ward Kamera: Robert Surtees Musik: Marvin Hamlisch Altersempfehlung: ab 12