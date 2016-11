France 3 00:45 bis 01:34 Sonstiges Changeons tout ! De la récup' aux nouvelles solidarités F Stereo 16:9 Merken L'Aquitaine fait partie des régions françaises les plus avancées en matière d'économie sociale et solidaire ; ses acteurs, enthousiastes, transforment la société en douceur, conscients des enjeux environnementaux et sociétaux. In Google-Kalender eintragen Regie: Patrick Boudet