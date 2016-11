France 3 23:55 bis 01:45 Sonstiges La religieuse F, D, B 2013 Stereo 16:9 Merken A tout juste 16 ans, Suzanne rentre au couvent. Ses parents, pour des raisons qu'ils prétendent financières, tiennent à ce qu'elle y reste aussi longtemps que possible, malgré ses réticences. Le quotidien au sein du couvent n'est pas facile pour Suzanne. Alors qu'elle ne cesse de demander l'annulation de ses voeux, la jeune fille se retrouve à affronter les humeurs de la hiérarchie avec la cruauté d'une mère supérieure, qui s'est juré de faire de sa vie un enfer, et les avances étouffantes d'une autre religieuse. Suzanne tente, par tous les moyens, de surmonter la sauvagerie du couvent pour retrouver sa liberté perdue... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pauline Etienne (Suzanne Simonin) Isabelle Huppert (Mère Supérieure du couvent Sainte Eutrope) Louise Bourgoin (Supérieure Christine du couvent Sainte Marie) Martina Gedeck (La mère de Suzanne) Marc Barbé (Père Castella) Pascal Bongard (L'Archidiacre) Agathe Bonitzer (Soeur Thérèse) Originaltitel: La religieuse Regie: Guillaume Nicloux Drehbuch: Guillaume Nicloux, Jérôme Beaujour, Denis Diderot Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 12