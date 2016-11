France 3 00:20 bis 02:05 Sonstiges Les amants de Vérone F 1949 Stereo 16:9 Merken Une troupe de cinéastes tourne "Roméo et Juliette" à Venise. La vedette féminine du film, Bettina Verdi, accompagnée d'un guide verbeux, Raphaël, rencontre un jeune ouvrier verrier, Angelo. Pour revoir Bettina, Angelo parvient à se faire engager comme doublure de Roméo. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de Georgia, une toute jeune fille qui double Juliette. Fille d'un procureur indigne et ruiné, Georgia est promise à Raphaël, dont les louches trafics font vivre toute la famille. Georgia et Angelo s'éprennent l'un de l'autre. Raphaël est décidé à recourir à tous les moyens pour briser cet amour et garder Georgia en son pouvoir... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Serge Reggiani (Angelo) Anouk Aimée (Georgia) Pierre Brasseur (Raffaele) Louis Salou (le juge Maglia) Marcel Dalio (Amedeo Maglia) Martine Carol (Bettina Verdi) Marianne Oswald (une servante) Originaltitel: Les amants de Vérone Regie: André Cayatte Drehbuch: André Cayatte, Jacques Prévert, William Shakespeare Musik: Joseph Kosma