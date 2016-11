France 3 22:20 bis 23:05 Sonstiges Les enquêtes de Murdoch Voyage dans l'au-delà CDN, GB 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Dehors, la tempête fait rage. Un groupe de médecins joue aux cartes le droit de vivre une expérience unique : ouvrir les portes de l'au-delà. Au cours de cette partie à laquelle participe le docteur Emily Grace, Jacob Oliver est tué. Une des personnes présentes à la soirée est forcément le coupable. Murdoch doit découvrir lequel des médecins avait intérêt à voir son confrère mourir. De leur côté, Brackenreid et Crabtree retiennent Ned Watts prisonnier. Celui-ci doit témoigner contre Randolf le Rasoir, un grand criminel qui parvient sans cesse à leur échapper, et ce depuis bien longtemps... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yannick Bisson (Inspecteur William Murdoch) Helene Joy (Dr. Julia Ogden) Thomas Craig (Inspecteur Brackenreid) Jonny Harris (Constable George Crabtree) Evert Houston (Jacob Oliver) Georgina Reilly (Dr. Emily Grace) Jamie Robinson (Ned Watts) Originaltitel: Murdoch Mysteries Regie: Harvey Crossland Drehbuch: Maureen Jennings, Peter Mitchell Musik: Robert Carli