France 3 20:55 bis 21:40 Sonstiges Les enquêtes de Murdoch Honneur et réputation CDN, GB 2016 Stereo Untertitel 16:9 Lors d'un spectacle au cabaret burlesque le "Star Room", un client, Gerald Sloan, est abattu d'une balle dans la nuque. L'assassin s'est servi d'une serviette pour atténuer le bruit de la détonation. Murdoch découvre que la victime vivait sous une fausse identité. L'homme s'appelait en réalité Jerry Sax, et il avait accepté de témoigner contre Joseppe Falcone, le parrain de l'organisation criminelle "La Main noire". En échange de son témoignage, Jerry s'était vu attribuer une nouvelle identité et nouvelle vie au Canada. Quelque chose a-t-il mal tourné, ou bien la mort du malheureux est-elle liée à d'autres circonstances ?... Schauspieler: Yannick Bisson (William Murdoch) Thomas Craig (Thomas Brackenreid) Helene Joy (Julia Ogden) Jonny Harris (George Crabtree) Lachlan Murdoch (Henry Higgins) Arwen Humphreys (Margaret Brackenreid) Erin Agostino (Nina Bloom) Originaltitel: Murdoch Mysteries Regie: Peter Mitchell Drehbuch: Mary Rogal-Black Musik: Robert Carli