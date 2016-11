France 3 00:25 bis 03:00 Sonstiges Le Barbier de Séville 2013 Stereo 16:9 Merken Le comte Almaviva, grand d'Espagne, est épris de la belle Rosine, que garde jalousement sous son toit son austère tuteur, le docteur Bartolo. Après une sérénade à la belle, Almaviva rencontre l'homme à tout faire de la ville, le rusé barbier Figaro. Ce dernier l'assure de sa compréhension et de son soutien et se charge de faire passer un billet à la belle. Cependant, Bartolo, qui envisage de l'épouser, ne l'entend pas de cette oreille. Il confie à son ami, le maître de musique don Basilio, qu'il soupçonne Almaviva d'être en ville et d'être secrètement amoureux de sa filleule. Don Basilio lui conseille de faire éclater un scandale en recourant à une arme imparable, la calomnie... In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Taylor Stayton, Tiziano Bracci, Eduarda Melo, Armando Noguera, Adam Palka, Olivier Dunn, Jennifer Thys Davies Originaltitel: Il barbiere di Siviglia Musik: Gioacchino Rossini