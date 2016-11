France 3 22:25 bis 00:00 Sonstiges Mongeville A l'heure de notre mort F 2013 Stereo 16:9 Merken L'abbé Mazard, ancien directeur du pensionnat St Louis, fermé depuis trente ans, est retrouvé mort dans l'établissement. Le lieutenant Axelle Ferrano, du SRPJ de Bordeaux, sollicite l'aide du juge Mongeville, qui dispose d'éléments sur une affaire obscure remontant à la fin des années 1970 : un élève de St Louis avait été soupçonné d'avoir volontairement provoqué la noyade de l'un de ses camarades dans la Garonne. Avec l'aide d'Axelle, Mongeville remonte encore plus loin dans le passé. Dans les années 1930, le bâtiment abritait déjà un orphelinat. C'est là que se trouve la clé du meurtre de Mazard, commis près de 80 ans plus tard... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Francis Perrin (Antoine Mongeville) Marie Mouté (Axelle Ferrano) Pierre Aussedat (le commissaire Briare) Gauthier Baillot (Julie Lemaire) Isabelle Petit-Jacques (la mère d'Axelle) Gabrielle Forest (Sophie Mongeville) Léa Wiazemsky (Laurence Mongeville) Regie: Jacques Santamaria Drehbuch: Jacques Santamaria, Anne Queinnec Musik: Patrick Faure