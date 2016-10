France 3 22:45 bis 23:55 Sonstiges Hillary Clinton, la femme à abattre F 2016 Stereo 16:9 Merken Rarement un homme ou une femme politique a été aussi attaqué qu'Hillary Clinton. En quarante ans de carrière, les médias de droite comme de gauche l'ont scrutée avec méfiance, entre soupçon et calomnie. Ses détracteurs ont ruiné ses espoirs en 2008 au profit d'un Barack Obama plus rassembleur et charismatique. Scandales et rumeurs ont rythmé sa vie personnelle et politique mais Hillary Clinton s'est toujours relevée. Elle remonte aujourd'hui sur le ring pour ce qui sera vraisemblablement son dernier combat. Son chemin jusqu'à la Maison Blanche s'annonçait relativement paisible. Mais les obstacles se sont multipliés et la campagne a pris un tour d'une violence insoupçonnable avec l'irruption d'un candidat inattendu : Donald Trump. In Google-Kalender eintragen Regie: William Karel