France 2 16:50 bis 18:45 Sonstiges Secrets d'histoire Georges Clémenceau : un Tigre au grand coeur 16:9 HDTV A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, Stéphane Bern fait visiter les hauts lieux de la IIIe République, de l'Assemblée nationale, à l'Hôtel de Lassay, de Beauvau à l'hôtel de Brienne. Il propose de découvrir les multiples facettes de Georges Clemenceau, surnommé tantôt le "Père la Victoire", tantôt le "Tigre", tantôt le "Tombeur de ministères". Cet homme politique au verbe fleuri, engagé aux côtés du capitaine Dreyfus, ministre de l'Intérieur redoutable, était par ailleurs un amoureux des femmes et des roses, anticlérical assumé et adversaire de la colonisation. Grand ami du peintre Claude Monet, il fêta la victoire de 1918 dans ses jardins de Giverny. Moderation: Stéphane Bern Originaltitel: Secrets d'histoire