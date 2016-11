France 2 14:00 bis 15:35 Sonstiges Marie Curie, une femme sur le front F, B 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Quand la guerre de 14 éclate, Marie Curie est une scientifique reconnue, prix Nobel de physique puis de chimie. Son époux Pierre Curie est mort brutalement huit ans plus tôt et elle dirige depuis l'institut du Radium avec le docteur Regaud. L'urgence de la situation de guerre la pousse hors de son laboratoire. Déterminée à implanter les techniques de la toute nouvelle radiologie, elle va, accompagnée de sa fille Irène, 17 ans, sillonner les lignes de front, convaincre mécènes, chirurgiens et médecins de l'importance de l'utilisation de cette invention. De son côté, Claudius Regaud, qui travaille depuis plusieurs années sur le traitement radiologique du cancer, va développer sur le front de nouvelles méthodes de soins dans les hôpitaux... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominique Reymond (Marie Curie) Epona Guillaume (Eve Curie) Benoît Strulus (Lacassagne) Fabio Zenoni (Pierre Curie) Fanny Dumont (Irène Curie) Olivier Massart (Emile Roux) Patrick Descamps (Louis Ragot) Originaltitel: Marie Curie, une femme sur le front Regie: Alain Brunard Drehbuch: Marie-Noëlle Himbert, Yann Le Gal, Alain Brunard