France 2 00:20 bis 04:45 Sonstiges Einstein on the Beach 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Plusieurs mouvements musicaux illustrent des vignettes et des tableaux librement inspirés de la vie et des théories du célèbre mathématicien allemand Albert Einstein, dont la vision a transformé la pensée de son temps. L'opéra contient également des textes de Christopher Knowles, Samuel M. Johnson et Lucinda Childs. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Helga Davis, Kate Moran, Antoine Silverman Musik: Philip Glass