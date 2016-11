France 2 22:55 bis 00:08 Sonstiges Complément d'enquête Les petits secrets de la France en guerre 16:9 HDTV Merken Sur Twitter via @Cdenquete. Proche de l'actualité, ce magazine aborde en profondeur un sujet de société, décliné sous plusieurs angles. Tournée en extérieur, sur des lieux directement concernés par le thème traité, l'émission alterne, durant près de 70 minutes, des reportages, des enquêtes et des témoignages. Son but est d'éclairer au maximum les téléspectateurs sur un sujet difficile et controversé. En plateau, plusieurs invités apportent leur vision ou leur éclairage sur les nombreuses problématiques liées au sujet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nicolas Poincaré Originaltitel: Complément d'enquête

