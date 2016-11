France 2 00:00 bis 01:40 Sonstiges Un jour, un destin Johnny Hallyday en quête d'identité F 16:9 HDTV Merken En décembre 2009, Johnny Hallyday est plongé dans un coma artificiel dans un hôpital de Los Angeles à la suite de complications survenues après une opération du dos en France. Cet état va faire ressurgir des souvenirs douloureux, un cauchemar, celui d'un fils abandonné par son père qui attendra toute sa vie le moindre signe d'affection. Mais ces blessures d'enfance ne sont-elles pas à l'origine du mythe - Elles ont en tous cas suscité chez Jean-Philippe Smet le désir de se façonner un destin, un personnage, une légende. A plus de 70 ans aujourd'hui et après bien des excès et des épreuves, il continue de se produire sur scène, condamné à exister à travers le regard du public, jamais rassasié d'une reconnaissance qui lui a tant manqué. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Delahousse Originaltitel: Un jour, un destin