France 2 20:55 bis 22:35 Sonstiges L'affaire de maître Lefort F 2016 16:9 HDTV Merken Julien, avocat sans grande envergure, voit son ami d'enfance, Jacques, un promoteur fortuné, accusé du meurtre de sa femme. Cette femme qui les faisait rêver tous les deux dans leur jeunesse et qui avait préféré céder aux charmes de Jacques. Plutôt que de confier sa défense à son meilleur ami, Jacques choisit de se tourner vers le ténor du barreau, maître Pierre Leonardi. Toutes les preuves s'accumulent contre le mari de la défunte, qui clame son innocence. Son avocat se démène pour le faire innocenter, en vain. Pierre Leonardi perd le procès et Jacques est condamné. Au cours d'une visite en prison, Julien parvient à convaincre Jacques de le laisser assurer sa défense en appel... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Patrick Sébastien (Julien Lefort) Jean-Marie Winling (Jacques Demange) Eric Dupont-Moretti (Pierre Leonardi) Evelyne El Garby Klaï (Agathe) Marie Matheron (Anne-Marie) Rémi Bichet (Clément) Laure Killing (Christine Castelmaure Demange) Originaltitel: L'affaire de maître Lefort Regie: Jacques Malaterre Drehbuch: Patrick Sébastien, Jacques Malaterre