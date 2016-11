France 2 23:00 bis 00:05 Sonstiges Le 13 novembre : vivre avec F 2016 16:9 HDTV Merken Le 13 novembre, Claude-Emmanuel était au café "A la bonne bière" quand les tireurs sont arrivés et l'ont blessé à un pied, à la jambe, au bras et à la hanche. En face, Morgann mangeait avec une amie à la terrasse du restaurant "La Casa Nostra", lorsque l'un des terroristes est venu pointer son arme sur elle et son amie avant de repartir, sans tirer. Mohamed, agent de sécurité, se trouvait à dix mètres du kamikaze qui s'est fait exploser au Stade de France et a vu tout son flanc gauche blessé par les éclats de boulons et de clous. Louise, sortie indemne physiquement de la fosse du Bataclan, ressasse les images du carnage qu'elle a vécu. Eva, dans la fosse du Bataclan également, a eu moins de chance : blessée au dos, elle a dû trouver la force de fuir pour sauver sa peau, en laissant son compagnon mortellement touché derrière elle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Eric Guéret