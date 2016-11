France 2 20:55 bis 23:00 Sonstiges Cellule de crise 13 novembre : quand la France vacille 16:9 HDTV Merken A l'occasion de la commémoration des attentats perpétrés le 13 novembre 2015 dans les rues de Paris et au Stade de France à la Plaine-Saint-Denis, "Cellule de crise" livre une histoire non officielle des attentats. David Pujadas et les journalistes de France 2 ont mené l'enquête et interviennent régulièrement pour éclairer et compléter les informations et les révélations. Au-delà des images qui ont profondément marqué tous les Français, "Cellule de crise" raconte, après des mois d'enquête, comment l'Etat a fait face à cette attaque d'une ampleur inédite. Malgré les pressions, des policiers, des membres du Raid et des agents du renseignement ont pris le risque de s'exprimer, sans y être autorisés, devant la caméra. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: David Pujadas