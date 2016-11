France 2 21:00 bis 21:40 Sonstiges Castle Un homme à femmes USA 2015 16:9 HDTV Merken Kate et son équipe enquêtent sur le meurtre particulièrement sanglant d'un comédien sans le sou. La victime, un coureur de jupons, séduisait puis délestait de leur fortune de riches femmes mariées. Le torchon brûle entre Ryan et Esposito. Tous deux se tournent vers une psychologue afin de mettre un terme au conflit qui les oppose, puis demandent à Castle de jouer les médiateurs. Le romancier, lui, ne pense qu'à reconquérir sa belle. Il profite de leur premier anniversaire de mariage pour proposer un dîner aux chandelles à Kate. Cette dernière confesse à Vikram que son mari lui manque... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: John Terlesky Drehbuch: Rob Hanning, Robert Bella Musik: Robert Duncan