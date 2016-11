France 2 23:40 bis 01:07 Sonstiges Un jour, un destin Thierry Le Luron, la solitude d'une vie F 16:9 HDTV Merken L'humoriste et imitateur Thierry Le Luron a commencé sa carrière à la télévision alors qu'il était adolescent. Il a connu la fortune et la gloire à 20 ans, devenant le symbole du contre-pouvoir politique avec des parodies férocement drôles, avant d'être terrassé par la maladie à l'âge de 34 ans. En creux de cette ascension se dessine l'itinéraire d'un homme qui toute sa vie aura joué des masques et des apparences pour mieux cacher la difficulté à assumer sa vie privée. Derrière l'image tant ressassée du gendre idéal apparaissent les fêlures intimes, une terrible solitude et le poids de la maladie, qu'à l'époque le conformisme social obligeait à taire. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Delahousse Originaltitel: Un jour, un destin