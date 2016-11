Pendant vingt ans, Frank Lucas a vécu dans l'ombre de Bumpy Johnson, le parrain noir du ghetto de Harlem. Lorsque ce dernier meurt d'une crise cardiaque, Lucas décide de reprendre en main le trafic de drogue. Très discrètement, il parvient à importer de l'héroïne depuis le Viêtnam, grâce à la complicité d'officiers américains. La revente s'effectue à des tarifs très abordables et connaît un vif succès. Avec son sens aigu des affaires et sa grande prudence, Lucas parvient à faire fortune sans que la mafia locale ne parvienne à l'identifier. Mais l'inspecteur Roberts décide de comprendre qui organise ce marché parallèle. Peu à peu, il en vient à soupçonner Lucas... In Google-Kalender eintragen