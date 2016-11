France 2 23:20 bis 02:06 Sonstiges On n'est pas couché F 16:9 HDTV Merken Sur Twitter /ONPC. Dominique de Villepin publie "Mémoire de paix pour temps de guerre", chez Grasset. Françoise Hardy publie quant à elle "Un cadeau du ciel... " chez Equateurs. Arielle Dombasle fait la promotion de son album "La Rivière Atlantique". Franck Dubosc et Elsa Zylberstein évoquent le film "Les Têtes de l'emploi", d'Alexandre Charlot et Franck Magnier. Enfin, Jean Teulé publie "Comme une respiration...", chez Julliard. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Ruquier Gäste: Gäste: Vanessa Burggraf, Yann Moix, Dominique de Villepin, Françoise Hardy, Arielle Dombasle, Franck Dubosc, Elsa Zylberstein, Jean Teulé Originaltitel: On n'est pas couché