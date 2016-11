France 2 21:00 bis 23:09 Sonstiges Les années bonheur 16:9 HDTV Merken Sur Twitter via /lesanneesbonheur. Nostalgie et bonne humeur sont au programme de cette soirée orchestrée par Patrick Sébastien, avec la collaboration de Fabien Lecoeuvre, Elodie Gossuin, Willy Rovelli et Gérald Dahan. Ensemble, ils reçoivent de nombreux artistes, chanteurs, imitateurs et humoristes, tels que Chris Anderson, Zaz, Alvaro Soler, Serge Lama, Kids United, Las Ketchup, Calypso Rose, Daniel Guichard, Tal, François Feldman & Joniece Jamison, Precious Wilson, Sheila, Soprano, Ishtar, Philippe Cataldo, Gibson Brothers et Hélène. Elie Semoun, Michaël Gregorio et Noëlle Perna assurent quant à eux la partie humoristique de l'émission. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Patrick Sébastien Gäste: Gäste: Fabien Lecoeuvre, Elodie Gossuin, Willy Rovelli, Gérald Dahan, Chris Anderson, Zaz, Alvaro Soler, Serge Lama, Kids United, Las Ketchup, Calypso Rose, Daniel Guichard, Tal, François Feldman, Joniece Jamison, Precious Wilson, Sheila, Soprano, Ishtar, Philip Originaltitel: Les années bonheur