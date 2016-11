France 2 17:35 bis 18:45 Sonstiges Meurtres au paradis Meurtre à la plantation GB, F 2013 16:9 HDTV Merken Le corps sans vie d'un habitant de l'île Sainte Marie est découvert. Le cadavre est rapidement identifié : il s'agit du riche propriétaire d'une vaste plantation de sucre. Pas besoin de faire appel au médecin légiste pour deviner la cause du décès. En effet, une machette est plantée dans le dos de la victime. L'enquête débute et, très vite, l'inspecteur Richard Poole apprend que cet exploitant s'apprêtait à effectuer une annonce importante à sa famille. Il avait d'ailleurs réuni tous ses proches pour l'occasion. Une nouvelle fois, Richard Poole se retrouve face à une enquête qui nécessite d'aborder les faits de manière différente. Apparemment, cet homicide paraît impossible à résoudre... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny John-Jules (Dwayne Myers) Sara Martins (Camille Bordey) Stephanie Beacham (Nicole Seymour) Tom Ward (Alex Seymour) Estella Daniels (Kim Neville) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Keith Boak Drehbuch: Delinda Jacobs