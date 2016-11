Servus TV 00:40 bis 02:00 Dokumentation Red Army - Legenden auf dem Eis USA, RUS 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Eishockey-Nationalmannschaft der Sowjetunion war seinerzeit eine der besten der Welt. Sie bestand nahezu vollständig aus Spielern des ZSKA, dem Eishockey-Klub der Roten Armee. Von jung auf diszipliniert und ausgezeichnet durch eine Spielweise, bei der Teamwork und das "Funktionieren im Kollektiv" im Mittelpunkt standen, galt sie mitten im Kalten Krieg als Beweis für die Überlegenheit des sozialistischen Systems. Als Teil der Propaganda war es die einzige Aufgabe des Teams, den Westen zu besiegen. Slawa Fetissow, der Kapitän, war einer der ersten, die nach der Auflösung der UdSSR von Vereinen der NHL mit dem Versprechen auf Wohlstand und Freiheit in die USA geholt wurden ein Wechsel, für den er in der Heimat zum politischen Feind deklariert wurde. Doch der Neuanfang im Westen war steinig: Die Spielweise der sowjetischen Athleten schien im amerikanischen System der Stars und Individualisten nicht zu funktionieren - Unumstrittener Mittelpunkt des Dokumentarfilms ist die charismatische Eishockey-Legende Slawa Fetissow, dessen unglaubliche Biografie vom strahlenden Helden des Sports über den geächteten Landesverräter bis hin zum russischen Sportminister und engen Vertrauten Putins reicht. Mit intimen Interviews und spektakulärem Archivmaterial lässt Regisseur Gabe Polsky die Zeit des Kalten Krieges wieder aufleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scotty Bowman (Himself) Vyacheslav Fetisov (Himself) Anatoli Karpov (Himself) Alexei Kasatonov (Himself) Ken Kurtis ((voice)) Felix Nechepore (Himself) Vladimir Pozner (Himself) Originaltitel: Red Army Regie: Gabe Polsky Drehbuch: Gabe Polsky Musik: Christophe Beck, Leo Birenberg