In Zeiten des Kalten Krieges standen sich die Supermächte nicht nur militärisch und ideologisch gegenüber, sondern auch sportlich. Während der Olympischen Spiele lieferten sich die USA und die Sowjetunion immer wieder Kopf-an-Kopf-Rennen. Dabei sollte jeder internationale Wettkampf beweisen, dass das eigene politische System dem anderen überlegen war. Doch bei einer beliebten Sportart galten die sowjetischen Athleten lange Zeit als unschlagbar: dem Eishockey. Obwohl die Spieler in ihrer Heimat als "Helden" verehrt wurde, mussten sie dafür elf Monate im Jahr in abgeschotteten Trainingslagern verbringen und von mickrigen Löhnen leben. Als sich dann in den 80er-Jahren die ersten Risse im Eisernen Vorhang zeigten, träumten viele der desillusionierten Athleten von einer lukrativen Karriere im Ausland. Einige waren sogar bereit, Landesverrat zu begehen und während Auswärtsspielen zu desertieren. Andere, die das desolate sportliche System öffentlich kritisierten, wurden mit Berufsverboten bestraft. Äußerst widerwillig erlaubte die UDSSR schließlich einigen ihrer besten Spielern, das Land zu verlassen. Doch nicht alle der einst gefeierten Sowjetstars fanden nach dem ersehnten Wechsel in den West ihre innere Ruhe. Schauspieler: Scotty Bowman (Himself) Vyacheslav Fetisov (Himself) Anatoli Karpov (Himself) Alexei Kasatonov (Himself) Ken Kurtis ((voice)) Felix Nechepore (Himself) Vladimir Pozner (Himself) Originaltitel: Red Army Regie: Gabe Polsky Drehbuch: Gabe Polsky Musik: Christophe Beck, Leo Birenberg