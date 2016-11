Servus TV 21:15 bis 22:15 Diskussion Die aktuelle Runde Ein Talk Spezial Nach der US-Wahl: Was heißt das für die Welt? A 2016 2016-11-09 23:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Rennen ums Weiße Haus ist entschieden: Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika steht seit heute fest. Trump oder Clinton? Wer konnte die Amerikaner überzeugen, und was bedeutet das Ergebnis für uns? Darüber spricht Michael Fleischhacker unter anderem mit dem Politikberater Thomas Hofer (live aus Washington zugeschaltet), dem Historiker Lothar Höbelt und der Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak. In Schalten nach New York und Brüssel werden weitere Reaktionen und Emotionen zur Präsidentschaftswahl eingefangen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die aktuelle Runde - Ein Talk Spezial