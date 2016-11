Servus TV 05:00 bis 09:10 Magazin Servus am Morgen-Spezial: Amerika hat gewählt A 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken "Servus am Morgen" berichtet in einer Spezial-Ausgabe live ab 5:00 Uhr von der US-Wahlnacht. Neben ausführlichen Hintergrundberichten sowie regelmäßigen Live-Schalten in die Headquarters von Clinton und Trump in New York gibt es in "Servus am Morgen-Spezial: Amerika hat gewählt" das finale Ergebnis, die erste Rede des Wahlsiegers/der Wahlsiegerin sowie erste Reaktionen und grafisch modernst aufbereitete Analysen. USA-Experte Thomas Seifert von der Wiener Zeitung nimmt Platz auf der "Servus am Morgen"-Couch und spricht bei Barbara Fleißner und Manolito Licha über das Resultat und seine Bedeutung für die USA und weltweit. In Google-Kalender eintragen Moderation: Barbara Fleissner, Manuel Licha Gäste: Gäste: Thomas Seifert (Chefredakteur Wiener Zeitung EU & Welt, USA-Experte) Originaltitel: Servus am Morgen-Spezial: Amerika hat gewählt