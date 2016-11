ARTE 21:15 bis 22:10 Dokumentation Von 9/11 zum Kalifat: Die geheime Geschichte des IS USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "Von 9/11 bis zum Kalifat" untersucht die unbekannte Geschichte der weltweit gefürchteten Terrororganisation Islamischer Staat - und wie die Irak-Invasion der USA und die Entscheidungen zweier US-Präsidenten den Grundstein für ihren Aufstieg gelegt haben. Mit einem Blick hinter die Schlagzeilen zeigt der Film, wie Abu Musab al-Zarqawi, der vom Kleinkriminellen zum Dschihad-Führer wurde, die US-Regierung zeitweise ausmanövrieren und eine brutale Terror-Organisation aufbauen konnte, die den Mittleren Osten destabilisiert und weltweit Gewalt ausübt. "An vielen Stellen hat die US-Regierung Entscheidungen getroffen, die zu diesem Zeitpunkt sinnvoll erschienen", sagt Richard Clarke, der ehemalige Anti-Terror-Berater des Weißen Hauses. "Aber ohne diese Reihe von Entscheidungen gäbe es den IS nicht." Eine gewaltige Geschichte, die mehr als ein Jahrzehnt umspannt. "Von 9/11 zum Kalifat" zeigt diese Entscheidungen und ihre unbeabsichtigten Konsequenzen: Von einer verpassten Gelegenheit, Zarqawi bereits im Jahr 2002 zu töten über eine Rede des Staatssekretärs Colin Powell, die Zarqawi versehentlich zu einer Berühmtheit des Dschihad machte, über zahlreiche Fehltritte bei der Besetzung des Irak bis hin zum gescheiterten Versuch der Obama-Regierung, den Bedrohungen des IS in Syrien entgegenzutreten. Der Film schöpft aus umfangreichem Archivmaterial, Dokumenten und zahlreichen Interviews mit Schlüsselfiguren der Politik: Powell, ehemaliger Verteidigungsminister, Chuck Hegel, früherer US-Botschafter in Syrien, die CIA-Experten Nada Bakos und Sam Faddis sowie Journalisten und Anti-Terror-Experten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Michael Kirk