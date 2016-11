RTL 21:15 bis 22:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Der Mann im Jeep USA 2005 2016-11-15 01:20 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Ein Araber fliegt mit seinem Auto in die Luft. Sofort kommt der Verdacht auf, dass es sich dabei um ein terroristisches Selbstmordkommando handelt. Die Angelegenheit wird umso heikler, da es sich bei dem Toten um einen Berater des Präsidenten der Vereinigten Staaten handelt. Dr. Brennan kann beweisen, dass die Bombe vom Opfer nicht selbst gezündet wurde, sondern durch den Kilometerzähler des Wagens. Der Verdacht fällt auf den Geliebten der Frau des Opfers, der ebenfalls für die amerikanische Regierung arbeitet. Brennans Team stellt außerdem fest, dass der Tote eine Dioxin-Vergiftung hatte. Eine ungewöhnliche Entdeckung, da der Bruder des Opfers ebenfalls an einer solchen Vergiftung leidet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance Brennan) David Boreanaz (Special Agent Seeley Booth) TJ Thyne (Zack Addy) Michaela Conlin (Dr. Jack Hodgins) Eric Millegan (Angela Montenegro) Jonathan Adams (Dr. Daniel Goodman) José Zúñiga (Mickey Santana) Originaltitel: Bones Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Stephen Nathan Kamera: Cort Fey Musik: Peter Himmelman Altersempfehlung: ab 12